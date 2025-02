Eesti kaitsetööstusettevõtete algatus: paneme Balti riikide idapiirile püsti droonimüüri

Kõik sensorite ja mobiilsete üksuste andmed koondataks tsentraalsesse C2 juhtimissüsteemi, mis pakuks reaalajas operatiivset ülevaadet kogu piirist. Kuna see piir kulgeb läbi mitme riigi, kavandataks süsteem nii, et see suudaks integreerida kolmandate osapoolte sensoreid, sidevõrke ja kaitsesüsteeme, tagades sujuva koostalitlusvõime eri riikide vahel.

Sellise mitmekihilise droonitõrjesüsteemi on välja arendanud ettevõte DefSecintel Solutions. Kannab see süsteem (C-UAS/ ultra-short-range-air defence system) nime Eirshield.

Organisatsioon märgib oma avalduses, et sõda Ukrainas on näidanud, et nii kaitseotstarbelised kui tsiviildroonid on muutunud keskseks relvaks rünnakutes ning kriitilise infrastruktuuri hävitamisel, põhjustades laastavaid tagajärgi.