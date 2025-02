Teadlased on lõpuks kindlaks teinud, miks Marss on „punane planeet“

Teadlased on avastanud, et Marsi punane värvus tuleneb raudhüdriidist, mis on vesinikurikas rauaoksiid. Varem arvati, et punane toon pärineb hematiidist, mis moodustub kuivades tingimustes, kuid uus uuring näitab, et Marsi roostetamine toimus kokkupuutel veega. See viitab sellele, et planeedil oli vett palju varem, kui seni arvati, ning see paik võis kunagi olla elukõlbulik.