RIA tekitab uutmoodi ööpäevaringse kübervalve – miks?

RIA peadirektor Joonas Heiter selgitas, et muudatuse peamiseks põhjuseks on küberrünnete mahu pidev kasv ja vajadus e-riigi toimimiseks hädavajalike platvormteenuste (X-tee, eID, riigiportaal) paremaks monitoorimiseks.

Küsimusele uue juhtimiskeskuse ja CERT-EE erinevuse kohta vastas Heiter, et CERT-EE osakonnas on seni tegutsenud seiretalitus, mis liigub nüüd uude juhtimiskeskusesse. Uus juhtimiskeskus luuakse RIA olemasoleva ressursi arvelt ning osakonna suurus on ligi 20 inimest – osadel neist tuleb nüüd hakata ka öösiti tööl käima.