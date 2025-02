Raketlane Gloria Luisa Eberle: maailma on alati juurde vaja arukaid inimesi, kes teeksid mõistlikke otsuseid

Tema enda lemmikõppeaineks oli algklassides just reaalainete hulka kuuluv matemaatika. „Mulle meeldis peast arvutada ja matemaatikaga kaasnev korrektsus sobis mulle hästi. 8. klassis sai aga uueks lemmikuks keemia ning ka gümnaasiumis on see üks lemmikute seast,“ tutvustab ta oma praegust lemmikainet. „Keemia on minu meelest eriti huvitav, sest see on kõikjal meie ümber ja need väikesed protsessid, mis toimuvad tänu keemiale, mõjutavad meie elu tohutult suurel määral. Peale keemia köidavad mind veel bioloogia ja geograafia. Samas on keelte õppimine mulle alati meeldinud ja keeled jäävad mulle üsna kergesti külge.“

Gloria on õnnelik, et tal on õpetajatega vedanud. Imelisi pedagooge, kes on talle suureks eeskujuks olnud, on mitmeid. „Kahtlemata on mu elus suurt rolli mänginud õpetaja Evelin Palmiste, kes oli minu esimene klassijuhataja. Ta pani väga tugeva põhja alla, õpetas mulle headust ja tekitas huvi teadmiste omandamise vastu. Lisaks suunas mind osalema esimestel olümpiaadidel ja õpetas, kuidas õppida. Korrektsus ja põhimõtted algklassidest on mulle ka mitmed aastad hiljem edu taganud,“ on ta veendunud. „Gümnaasiumis on mind enim mõjutanud klassijuhataja Helina Raal, kes on mulle õpetanud, et igat võimalust tuleks kasutada ning kõige olulisemad on headus ja tänulikkus. Tema motiveerivad sõnad ja heatahtlikkus on mulle suureks inspiratsiooniks. Hea õpetaja on see, kes muu hulgas õpetab, kuidas olla hea inimene.“