Haruldane vaatepilt: sel nädalal rivistuvad seitse planeeti ühele joonele, järgmine võimalus seda näha tuleb 2040. aastal

Sel nädalal avaneb taevas ainulaadne vaatepilt, kui seitse planeeti – Marss, Jupiter, Uraan, Veenus, Neptuun, Merkuur ja Saturn – on korraks nähtavad õhtuses taevas. Seda haruldast nähtust nimetatakse planeetide paraadiks, kui planeedid paistavad Maalt vaadatuna ühes joones. Selline joondumine, mida teaduslikult nimetatakse planeetide rivistumiseks, on viimast korda nähtav kuni 2040. aastani.

Parim aeg planeetide vaatlemiseks on teisipäevast reedeni kohe pärast päikeseloojangut. Merkuuri, Veenust, Jupiteri ja Marssi on võimalik palja silmaga näha, kuid Saturn asub madalal horisondi kohal, mistõttu võib seda olla raskem märgata. Uraani ja Neptuuni vaatlemiseks on vaja teleskoopi. Kuna Saturn ja Merkuur kaovad peagi pärast päikeseloojangut, on nende nägemiseks aega vaid mõni minut.