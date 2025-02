Panin seegi kord kella näiduga 13.10 armatuurlaua paremal küljel asuva madalama tasapinna avatud süvendi orva, kuhu seda on käepärane panna. Sääl on minu parkimiskell olnud aastaid ja sadu kordi. Kauplusest väljusin natuke enne kella 14.00, istusin autosse ja hakkasin sõitma, kui märkasin, et midagi lipsatas juhipoolselt kapotiservalt maha. Peatasin auto ja võtsin kilekotikesse pandud „kingituse“ üles ning lugesin: