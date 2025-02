Mäletaks isegi Rooma impeeriumit: peenike ja tagasihoidlik Soome kadakas osutus Euroopa kõige vanemaks puuks

Teadlased on avastanud Euroopa vanima puu, mis on kasvanud juba 1647 aastat. See väike harilik kadakas asub Soome Lapimaal ning on olnud tunnistajaks Rooma impeeriumi aegadele. Kuigi puu tüve läbimõõt on kõigest 10 sentimeetrit, teeb selle erakordseks tema vanus.

Uuringu viisid läbi Padova Ülikooli teadlased, sealhulgas metsandusökoloog Marco Carrer, kes rõhutas, et see avastus teeb puust ka maailma vanima teadaoleva põõsa. Varasemalt peeti Euroopa vanimaks puuks puud, mis oli vaid 1200 aastat vana, mis tähendab, et soomlaste kadakas on ligi 500 aastat vanem.

Teadlased on huvitatud sellest, kuidas kadakas on suutnud sajandite jooksul ellu jääda, hoolimata ebasoodsatest tingimustest, sealhulgas äärmuslikust ilmast, toitainete nappusest ja kliimamuutustest. Kasutades kõrgtehnoloogilisi meetodeid, uurisid nad aastarõngaid, et saada aimu nii puu elueast kui ka keskkonnatingimustest, mida see on üle elanud.

Maailma vanim teadaolev puu on Methuselah, mis on ligikaudu 4 800 aastat vana ja kasvab California osariigis, USA-s, täpsemalt White Mountains’i piirkonnas, Inyo rahvuspargis. See on harilik lehismänd (Pinus longaeva), mis on suutnud karmides mägitingimustes ellu jääda aastatuhandeid. Methuselah’i täpne asukoht hoitakse saladuses, et kaitsta seda vandaalide eest. Lisaks Methuselah’ile on hiljuti avastatud ka veel vanem puu, mis on hinnanguliselt üle 5 000 aasta vana, kuid selle täpne asukoht ja nimi pole avalikkusele teada.

