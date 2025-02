Uus hiinlaste uuring: Marsi pinnal asusid kunagi puhkuseks sobivad paradiisirannad

Uus hiinlaste uuring viitab sellele, et kunagi eksisteeris Marsil päikesepaistelisi randu, mille kallastel laksusid iidse ookeani lained. See leid pakub seni kõige selgemaid tõendeid selle kohta, et punasel planeedil oli kunagi suur veekogu ja potentsiaalselt eluks sobilik keskkond.

Teadlased, kasutades Hiina Marsi-kulguri Zhurongi kogutud andmeid, avastasid Marsi pinna all peituvad kivimikihid, mis viitavad varasemale ookeanile. Radarianalüüs tuvastas kihilised settekivid, mis meenutab Maa randadel leiduvaid setteid, sealhulgas liiva ja vee poolt toodud kruusa. Uuringus osalenud teadlased rõhutavad, et see näitab klassikalisi märke liivarandadest, kus merelained on korduvalt setteid edasi-tagasi kandnud. Marsil on ka arvukalt iidsete jõgede sarnaseid moodustisi, mis viitab sellele, et jõed kandsid setteid ookeani ja see sarnaneb taas Maa looduslike protsessidega.