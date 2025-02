Võimaim tähendab, et sellel mudelivariandil on nelikvedu ja mille veermikul teevad tööd kaks kokku 520 hobujõudu arendavat elektrimootorit. See tähendab ühtlasi kiirendust, mis läheneb juba Porsche elektriautode tipptasemele: paigalt kiiruseni 100 km/h kiirendab see masin 4,5 sekundiga.