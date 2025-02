Forbes: Gmail kaotab SMS sõnumitega saadetavate koodidega autentimise

SMS-sõnumite kasutamine identiteedi autentimiseks kasutatavate turvakoodide jaoks ei ole ideaalne. Nii nagu tehnoloogiatööstus on aeglaselt eemaldumas paroolidest ja kasutamas turvalisemat biomeetrilist lähenemist sisselogimisele, on viimastel aastatel üha enam normiks saanud koode genereerivate rakenduste ja isegi rakendusteta lähenemisviiside kasutamine kahetegurilise autentimise puhul.

„Täpselt samamoodi, nagu me tahame liikuda eemale salasõnadest ligipääsuvõtmete kasutuselevõtuga, tahame me eemalduda SMS sõnumitest autentimiseks,“ rääkid Gmaili esindaja Ross Richendrfer.

Forbes leidis Google’iga rääkides, et esimest korda tahetakse SMS koodidest loobuda ja need asendada QR koodidega, et vähendada ohjeldamatu, ülemaailmse SMS-ide kuritarvitamise mõju.

„Praegu kasutab Google SMS verifitseerimist peamiselt kahel põhjusel: turvalisus ja kuritarvitamise kontroll,“ selgitas Richendrfer. Esimene on selleks, et kinnitada, kas tegemist on sama kasutajaga kui varem. Viimane tagab, et petturid Google’i teenuseid ära ei kasuta.

Üks näide selle kohta oli Google’i esitatud näide, kui kurjategijad loovad tuhandeid Gmaili kontosid, et levitada rämpsposti ja pahavara.

Richendrferi ja tema Google’i kolleegi Kimberly Samra sõnul on SMS-koodidega seotud arvukalt turvaprobleeme. Neid saab võltsida, inimestel ei ole alati juurdepääsu seadmele, millele koodid saadetakse, ja need sõltuvad kasutaja operaatori turvatavadest. „Kui pettur saab hõlpsasti operaatorit petta, et saada kätte kellegi telefoninumber,“ ütles Richendrfer, „siis kaob igasugune SMS-i turvaväärtus“.

Lisaks on tõsiasi, et SMS koodid on sageli paljude kuritegelike operatsioonide keskmes. Üks suhteliselt uus pettus, mida Google on viimase paari aasta jooksul täheldanud, on olukord, kus petturid püüavad panna võrguteenuse pakkujaid algatama suurt arvu SMS-sõnumeid nende kontrolli all olevatele numbritele, saades seeläbi tasu iga kord, kui üks neist sõnumitest kohale jõuab.