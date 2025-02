FOTOD ja VIDEO | Nissan andis oma elektriautost Ariya välja versiooni NISMO

Ariya NISMO aluseks on 87 kWh Ariya e-4ORCE. Ent selle võimsust suurendati 435 hobujõuni, mis on peaaegu 130 hj enam kui tavamudelil. Pöördemoment on 600 Nm, kiirendus 0-100 km/h on 5 sekundit ning 80-120 km/h 2,4 sekundit.