„Trump kallab vett Zelenskõi veskile.“ Milliseks kujuneks uus reaalsus, kui Ukraina armee jääks HIMARS-ide ja Javelinideta?

USA presidendi Donald Trumpi hiljutised avaldused ja plaanid on tekitanud ebakindlust, kas Washington edaspidi ikka toetab Ukrainat. President Volodõmõr Zelenskõi on hoiatanud, et USA sõjalise abita oleks Ukraina ellujäämisvõimalus väike. Samal ajal on USA ja Venemaa läbirääkimised ilma Euroopa ja Ukraina osaluseta tekitanud Euroopas küsimusi, kas eurooplased peaksid looma oma sõjalised struktuurid, et olla Ameerikast vähem sõltuv. Ekspertide sõnul oleneb USA sõjalise abi kestus Ukraina jaoks ka Trumpi ja Putini suhete edasisest arengust. Kui need halvenevad, võib USA oma toetust suurendada. Siiski on Ukraina jaoks põhiküsimus, kuidas säilitada lahinguvõimet olukorras, kus USA relvatarned peaksid lõppema, sest Euroopa ei suuda puudujääke täielikult katta. Patriot-raketid, soomukid, tankitõrjeraketid ja suurtükimürsud on eriti olulised, kuid Euroopa ei tooda neid piisavalt palju.