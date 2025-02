„Üheksal juhul kümnest astuvad lihtsalt kõrvale.“ Kui tõenäoline on Euroopa sõjaväelaste Ukrainasse saatmine? Mida see annaks?

Euroopa riikide juhid on tõstatanud võimaluse saata rahuvalvejõud Ukrainasse, eriti seoses USA ja Venemaa läbirääkimistega Saudi Araabias. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi aasta tagasi ettepaneku luua Euroopa rahuvalvekontingent Ukraina sõjajärgse julgeoleku tagamiseks, kuid see ei pälvinud siis toetust. Endine NATO ametnik Jamie Shea hindab, et missioon on keeruline, kuid vältimatu, kui soovitakse tõrjuda Venemaa ohtu Ukrainas. Tema hinnangul vajaks selline operatsioon umbes 50 000 sõdurit, rotatsioonidega kokku kuni 150 000.

17. veebruaril Pariisis toimunud läbirääkimised ei toonud läbimurret vägede saatmise küsimuses, kuid teema on muutunud tõsiselt võetavamaks. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas, et on valmis saatma Briti sõdureid Ukrainasse, kuid rõhutas, et USA peab missiooni toetama, eelkõige õhuturbega. Ühtlasi on esile tõusnud Suurbritannia piiratud sõjalised võimalused, millele viitas endine Briti relvajõudude staabiülem Richard Dannatt, kui nimetas armeed ajast maha jäänuks ja kontingendi juhtimiseks ebapiisavaks.