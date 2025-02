FOTOD | Põnev vabariigi aastapäeva traditsioon: Kiili gümnasistid korraldavad ise paraadi

Ettevalmistused paraadiks on kulgenud üldiselt probleemivabalt. „Osades klassides on lihvimist rohkem vaja teha, et paraad näeks eeskujulik välja.“ sõnas riigikaitse suuna õpilane ja paraadi pearivistaja Henri Säkk, kuid samas kinnitas: „Me saame õpilased valmis paraadi ajaks“. Riigikaitse suuna koordinaator Eve Nõmmik lisas: „Ootused on alati suured. Tahaks, et päev õnnestuks nii, nagu oleme planeerinud, ning et kõik osalejad tunneksid rõõmu ja tajuksid, kui uhke on olla eestlane vabal maal.“