„See on ühekordne lennuk.“ Venemaa kõige ohtlikumad lennukid on Ukraina ründamise järele jätnud. Mis juhtus?

Vene MiG-31 hävitajad, eriti nende modifikatsioon MiG-31K, mis kannab hüperhelirakette Kinžall, pole alates 28. jaanuarist Ukrainas õhuhäireid põhjustanud. See on veidi ootamatu, sest need hävitajad tegid regulaarseid lende kogu 2024. aasta vältel. Iga kord kui mõni selline lennuk õhku tõuseb, antakse Ukrainas üleriigiline häire. 2025. aasta alguses on Ukraina kuulutanud õhuhäire MiG-31 lendude tõttu välja vaid kolmel korral – 3., 8. ja 28. jaanuaril –, kuid ükski neist ei lõppenud raketirünnakuga. Varem on sellised pausid olnud palju lühemad, näiteks 2024. aasta pikim paus MiG-31 lendudes oli vaid kaks nädalat septembris. Ukraina õhujõudude ametlikud kanalid pole MiG-31 lendudest teatanud, kuid mitteametlikud allikad viitavad, et need hävitajad on Venemaa baasidest siiski startinud, kuid mitte lahinguülesannetega.