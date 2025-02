Sõiduautojuhtidel avaneb võimalus siseriiklikult mootorratast juhtida, kuid lihtne see pole

A1-kategooria tähendab on mootorratast, mille mootori töömaht ei ületa 125cm3 ja võimsus ei ületa 11kw.

Selleks, et saada A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimise õigus, peab B-kategooria ehk sõiduauto juhtimise õigusega isik läbima mootorrattajuhi ettevalmistuse teooriaõppes vähemalt kümne õppetunni ja sõiduõppes vähemalt kümne sõidutunni mahus.

Teooria- ja sõiduõpet saab läbida aga ainult auto- ja motokoolides, mis pakuvad võimalust antud kursuseid läbida. Erinevus võrreldes tavapärase mootorratta juhtimise õiguse omandamisega on see, et vaja pole teha