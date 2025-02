VIDEOD | Karm jaht rindel: Vene droonimeeskondade hävitamiseks ei hoia Ukraina armee kokku kalleid rakette ega pomme

Ukraina rindel käib Vene droonijuhtidele tõeline ajujaht. Näiteks korraldas Ukraina sõjaväeluure GUR Venemaa droonimeeskonna lõksu võtmiseks ulatusliku operatsiooni, kasutades selleks luuredrooni, HIMARS-tüüpi raketiheitjat ja vähemalt kahte ründedrooni. Kuigi see võib tunduda liialdusena, on selle taga selge strateegiline eesmärk: säilitada Ukraina peamine eelis lahinguväljal – ülekaal droonides. Operatsioon toimus Lõuna-Ukrainas Zaporižžja oblastis. Asi algas sellest, et Ukraina Shark-tüüpi luuredroon märkas lumisel teel liikumas tsiviilautot ja hakkas seda jälgima. Visuaalse tõendusmaterjali põhjal on Venemaa kaotanud üle 15 000 spetsiaalselt sõjaväe jaoks mõeldud sõiduki, kuid tegelik arv on palju suurem, mistõttu nende väed kasutavad nii transpordiks kui ka rünnakuteks üha enam tavalisi tsiviilautosid.