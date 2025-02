Teadlased ennustasid ette suurema osa elu hääbumist Maal: millal see toimub?

Teadlased ennustavad, et Maa atmosfäär teeb tulevikus läbi drastilisi muutusi, mille käigus hapnikusisaldus langeb järsult ning planeet muutub uuesti metaanirikkaks, sarnaselt sellele, milline see oli umbes 2,4 miljardit aastat tagasi. See protsess tõenäoliselt ei toimu enne järgmist miljardit aastat, kuid kui see juba algab, kulgeb see kiiresti.

Uuring, mille tulemused avaldati juba 2021. aastal, näitab, et atmosfääri hapnik pole püsiv nähtus ka eluks sobivatel planeetidel. Teadlaste mudel ennustab, et hapnikutase langeb drastiliselt enne, kui Maa kliimasüsteemis tekivad niiske kasvuhoone tingimused ja enne, kui pinnavesi täielikult kaob. See tähendab, et enamik hapnikku hingavaid eluvorme, sealhulgas inimesed, ei suuda selle muutusega kohaneda.

Teadlased mudeldasid Maa biosfääri arengut, arvestades Päikese ereduse suurenemist ja sellega kaasnevat süsihappegaasi vähenemist, mis omakorda piirab fotosünteesivate organismide kasvu ja vähendab hapniku tootmist. Kuigi varem arvati, et Päikese kiirguse kasv aurustab ookeanid umbes kahe miljardi aasta pärast, näitab uus mudel, et hapnikukaotus tapab elu esimesena.

See avastus on oluline ka eksoplaneetide uurimise seisukohalt, sest viitab sellele, et hapnik ei pruugi olla ainus biosignatuur, mida peaksime otsima, kui püüame leida elu väljaspool Päikesesüsteemi. NASA NExSS projekti raames tehtud uuringus leiti, et Maa hapnikurikas periood võib moodustada vaid 20–30% kogu planeedi elueast, samas kui mikroobne anaeroobne elu võib eksisteerida kaua pärast keerulisema elu hääbumist.

Lõppkokkuvõttes ootab Maad tulevikus ees atmosfäär, milles domineerivad metaan ja vähene süsihappegaas ning puudub osoonikiht – maailm, kus saavad elada vaid hapnikuta keskkonnas ellujäävad organismid. Eelkõige anaeroobsed bakterid ja muud sarnased mikroorganismid.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada