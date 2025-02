iPhone 16e debüüt: odav ja osaliselt etem eelmise seeria kallimatest mudelitest

Apple tõi turule iPhone 16e, millel on uuendatud disain ja mille puhul kaotati iPhone’i klassikaline Touch ID-liides. Selle asemel läheb 16E üle Face ID-võimelisele süvendile ning lisab pinna alla uusima A18 kiibi ja Apple Intelligence’i toe. Telefoni alghind on 739 eurot.

16E on omamoodi iPhone SE järeltulija, mis põhineb 2022. aasta iPhone 14 disainil, mis tähendab, et see paigutab Face ID jaoks vajalikud esikaamerad pigem telefoni ülaosast allapoole lõikuvasse süvendisse kui ettevõtte viimaste lipulaevade Dynamic Islandi disainile.

6,06-tollise OLED-ekraaniga on 16e peaaegu sama suur kui Apple’i standardne 6,12-tolline iPhone 16, mis tähendab, et ettevõte ei paku enam oma standardmudelist oluliselt väiksemat telefoni - vähemalt mitte enne väidetava iPhone 17 Airi saabumist.

16E sisaldab kohandatavat Action nuppu, kuid mitte uut Camera Controli, mille 16-seeriast leida võib. Lightning-port on vahetatud USB-C vastu, mis on nüüdseks nõue, et telefoni ELis müüa saaks. Sellel puudub toetus MagSafe tarvikutele või kiirele juhtmeta laadimisele, sest iPhone 16e toetab ainult kuni 7,5 W Qi juhtmeta laadimist, mis laeb aeglasemalt kui kallimatel iPhone’idel saadaval olev 25 W laadimine.

Sees on A18 kiip, mis on sama nagu iPhone 16-s. See muudab 16e piisavalt võimsaks, et käivitada Apple Intelligence’i, tehisintellekti tööriistade komplekti, mis sisaldab ka teavituste kokkuvõtteid. Seda võimekust pole isegi eelmisel seerial (iPhone 15).

Apple on varem öelnud, et 8 GB operatiivmälu on miinimum, et Apple Intelligence’i tugi iPhone 16-seerias olemas oleks, seega on tõenäoline, et ka 16E-l on vähemalt nii palju mälu. Odavaim versioon on samuti tõstetud 128 GB mälumahuga baastasemele, mis tähendab, et 64 GB iPhone’i enam ei ole.

Taga on vaid üks 48-megapiksline tagakaamera; täiendavate kaamerate puudumine on suurim puudus võrreldes ettevõtte teiste telefonidega. Tänu juhtmeta laadimise toetusele ja veekindlale IP-klassile ei pea mujalt eriti palju loobuma.