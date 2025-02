Arheoloogid avastasid esimese vaarao haua 100 aasta jooksul

Tegemist on esimese vaarao haua avastamisega pärast kuningas Tutanhamoni haua väljakaevamist 1922. aastal, teatas Egiptuse turismi- ja muinsuskaitseministeerium oma tõlgitud avalduses.

Kuid erinevalt kuningas Tutanhamoni hauast on uus leitud haud enamjaolt tühi ja selles ei ole surnukeha. Arheoloogid leidsid, et haud oli varsti pärast Thutmose II matmist üle ujutatud, seega olid surnukeha viidud kuhugi mujale.

„Kogu haua sisu oli eemaldatud. Hauda ei olnud röövitud,“ ütles Cambridge’i ülikooli egiptoloog ja haua leidnud meeskonna kaasjuht Piers Litherland. „Hauakamber võeti tervikuna välja.“

Arheoloogid leidsid haua esmalt juba 2022. aasta oktoobris, kuid vaarao hauana suudeti see tuvastada alles 2024. aasta lõpus ja 2025. aasta alguses toimunud kaevamishooaja ajal, kui analüüsiti Thutmose II nime kandvat keraamikat. „Ühel keraamikatükil oli silt, mis viitas sellele, et see sisaldas natronit, mida kasutati palsameerimiseks,“ ütles Litherland. „See kinnitab, et hauakambris toimus algselt tõepoolest matmine.“

On võimalik, et lähedal leidub veel avastamata teine hauakamber, kuhu esemed pärast üleujutust viidi, märkis Litherland. Lähedal asuvas Deir el-Baharis asuvasse kirstu ümbermatmise muumia on mõnede egiptoloogide poolt identifitseeritud Thutmosis II-ga. Kuid see muumia võib olla liiga vana (surma ajal umbes 40-aastane), et olla Thutmosis II, ning tema muumia ja teine haud võivad asuda mujal.

Thutmosis II valitsemisajast on Egiptuse Riikliku Tsivilisatsiooni Muuseumi andmetel vähe teada. Kui kaua ta valitses, on vaieldav ja see võis olla vähem kui viis aastat, teatab muuseum. Mõned teadlased usuvad siiski, et tema valitsemisaeg kestis palju kauem, New Yorgi METi hinnangul valitses ta umbes 1492-1479 eKr.