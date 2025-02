Nortal sõlmis NATO-ga eelhankelepingu

Nortali kaitsevaldkonna ärijuht Peeter Smitt märkis, et eelhankeleping on ettevõtte jaoks oluline samm ja võimaldab Nortalile edaspidi ligipääsu ka kõige tundlikumatele ja olulise mõjuga NATO hangetele.

„Nõudlus turvaliste, andmepõhiste lahenduste järele kaitsevaldkonnas on kiiresti kasvanud. Meie eesmärk on kombineerida unikaalne kogemus turvalise digiühiskonna loomisest ja küberkaitsest, et osaleda NATO väljakutsete lahendamisel,“ lisas Smitt.