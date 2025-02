Fotod: Kielces algas piirkonna suurim energeetikamess Enex 2025

Soojuspumbad, küttekatlad, fotogalvaanilised paigaldised, energiahaldus- ja salvestuslahendused ning 19 uusimat elektriautode mudelit - need on peamised lahendused, mis Enexil väljas on.

Targi Kielce näitustekeskuses toimuval sündmusel on kokku kohal enam kui 300 ettevõttelt 15 riigist, sealhulgas Austriast, Tšehhist, Hollandist, Leedust, Saksamaalt, Šveitsist, Singapurist ja Hiinast (sealjuures ka Huawei, kes Lääne mobiilimaailmast on teatavasti välja lülitatud, ent energeetikas peamiselt oma inverteritega jätkuvalt tegus on). Külastajaid on ka Eesti ettevõtete seast. Näituseala suurus on üle 15 000 ruutmeetri ehk kasutusel on kõik Targi Kielce saalid.