Vestlusring: tehisaruga seotud hirmud on düstoopilised, kuid mitte ebarealistlikud

Kolmandaks, läbipaistvus: tehisaru võiks olla kommunikatsiooniprotsessi osa, et oma valitsemissüsteeme arusaadavamaks teha. Automatiseeritult on võimalik selgitada asju sellisel viisil ja nii mitu korda kui inimesel vaja – tehisarul on alati aega. Ideaalis võiks sellest saada vahend, mille abil inimesi teavitada ja harida.

Kuna tehisarutehnoloogia areneb väga kiiresti, on inimesed hakanud muret tundma, kuid neil on ka suured ootused. Millised on teie arvates tehisaru kolm suurimat kasu ja riski?

2010. aastal osales Bryson kaasautorina maailma esimeste riiklike tehisarueetika põhimõtete, Ühendkuningriigi robootikapõhimõtete koostamisel. Alates 2020. aasta juulist on professor Bryson üks üheksast eksperdist, kes esindab Saksamaad üleilmses tehisintellektipartnerluses (Global Partner­hip on Artificial Intelligence) – rahvusvahelises algatuses, mille eesmärk on suunata tehisintellekti vastutustundlikku kasutamist viisil, mis austab inimõigusi ja demokraatlikke väärtusi. Partnerluse pakkusid välja Kanada ja Prantsusmaa 2018. aastal.

Joanna Bryson on tehisarueetika alal üks maailma tippasjatundjaid. Ta on omandanud psühholoogia ja tehisintellekti alal kraadid Chicago Ülikoolis (BA), Edinburghi Ülikoolis (MSc ja MPhil) ning Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (PhD). Praegu on ta eetika ja tehnoloogia professor Berliinis Hertie erakõrgkoolis ning uurib peamiselt tehnoloogia mõju koostööle ja tehisaru ning info ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist valitsemisel.

Eesti on väike riik, kuid peab lahendama samasuguseid probleeme nagu suur: meil on vaja tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi ning kõike muud üsna samamoodi nagu suurel riigil. On suur lootus, et Eesti digiedu võiks tehisaru kasutamisel jätkuda. Suur potentsiaal on personaliseerimisel.

Tehisaru saab ka positiivselt kasutada, võimestades neid inimesi, kes töötavad inimkonna probleemide lahendamise nimel. Tehisaru võiks võrrelda elektriga: see ei lahenda kõiki probleeme, aga sellest saab meie elu kõikjale ulatuv osa ja me leiutame selle kasutamiseks aina enam võimalusi.

Mõelgem näiteks uiguuride ümberkasvatuslaagrile, kus on totaalne kontroll ja jälgitakse isegi näoilmeid. Ameerika veoautojuhtidel ei ole juba praegu peaaegu mingit autonoomiat. Meil juba on inimrühmi, kes kogevad tehisaru abil arenevat düstoopiat, ja sellest ei ole midagi hullemat.

JB: Seda ma ei ütleks. Hirmud on düstoopilised (düstoopia on kujutluspilt ühiskonnast, mida iseloomustab totalitarism ja rõhuvad sotsiaalse kontrolli vahendid – toim.), kuid need pole ebarealistlikud.

Aga ma kardan, et tehisaru hakatakse, vastupidi, kasutama inimestevaheliste sidemete lõhkumiseks, kellegi tõrjumiseks või elimineerimiseks. Veel üks oht on pidev jälgimine, mille tõttu ühiskonnas ei saa oma vaba tahet kasutada, areneda ja edeneda. Jälgimise all olevad inimesed kaotavad oma väärikuse.

Riskidest rääkides on tähtis arvestada, et Euroopa Liidu tehisintellekti käsitlev määrus* keelab mõned potentsiaalselt kahjulikud kasutusviisid. See määrus on vajalik ka riskide teadvustamiseks.

Mind paneb aga kõige enam muretsema valeuudiste ja desinformatsiooni levik. Teabe levik ilma suurema kontrollita on sõnavabaduse mõttes küll suurepärane, ent see on kaasa toonud inimeste kapseldumise, mis tähendab, et toimuvast ei saada enam terviklikku ülevaadet.

Joanna, paljude meelest teevad eetikanormid elu keerulisemaks. Miks on eetika vajalik, kuidas seda defineeriksid?

JB: Eetika aitab ühiskonda koos hoida. Moraal on see osa, millest oleme teadlikud; sinna alla kuuluvad ka seadused ja määrused, mille abil inimtegevust reguleeritakse.

Tehisintellekti määruse toel saame jälgida, et muutused, mis aset leiavad, oleksid kogu inimkonna hüvanguks. See protsess nõuab vastutust.

Tehisintellekti määruses on lõpuks ometi selgelt öeldud, kes on kõikide süsteemide puhul vastutav, ja et vastutav inimene peab suutma süsteemist aru saada.

Selle määrusega tipnes aastakümnetepikkune arutelu tehisarueetika üle.

MK: Kui suur on aga võimalus, et me suudame vastutuses, mis puudutab tehisaru tarkvara loomist, kokku leppida? Kas eetikakomitee hinnang on siin otsustav või peaksime jätma programmeerijatele ja tarkvaraarendajatele vabaduse?

JB: Rääkisin äsja eetikast, mis hoiab laiemas plaanis ühiskonda koos, kuid eetika on ka filosoofiline distsipliin. Tooteõigus (ingl product rights) on kitsas, aga mõjukas eetikavaldkond, mis on kujunenud sajandite jooksul, et kokku leppida, kuidas inimesed selles vallas oma tegevuse eest vastutavad. Ma arvan, et oleme selle põhimõtteid tehisintellekti määrusega päris hästi tabanud. Kui sinu õigusi tarbijana on rikutud või sa ei saa aru, kas oled langetanud laenu, ravimi või kooli asjus õige otsuse, saab tehisaruga seonduva osa vaidlusest ära lahendada.