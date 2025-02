Teadlased selgitasid, kas loomad on võimelised õppima teise liigi „keelt“

Teadlased on avastanud, et mõned loomad suudavad mõista ja isegi kasutada teiste liikide häälitsusi enda kasuks. Kuigi loomadel pole keelt nagu on inimestel, uurivad teadlased loomade suhtlusviiside tähendusi ja mustreid.

Näiteks on avastatud, et rändlinnud tajuvad teiste liikide häälitsusi ning võivad neist kasu lõigata, aidates neil orienteeruda või vältida ohte. Samuti on Aafrikas elavad sabatihased drongod tuntud selle poolest, et nad mitte ainult ei tunne ära teiste liikide ohu korral kuuldavale toodavaid hüüdusid, vaid suudavad neid ka matkida. Drongod kasutavad seda oskust pettuseks – nad jäljendavad näiteks surikaatide hoiatavaid hüüdeid, et need ehmataksid ja põgeneksid, jättes toidu maha. Kui surikaadid nende trikki ära õpivad, vahetavad drongod strateegiat ja matkivad uut häälitsust, mis neile taas eelise annab.

Kuigi see näitab, et mõned loomad on võimelised õppima ja kohandama oma suhtlust teiste liikide häälitsuste järgi, pole veel selge, kas nad teadvustavad oma tegevust kui teadlikku pettust või toimib see lihtsalt katse ja eksituse meetodil. Teadlased jätkavad loomade suhtluse uurimist, et paremini mõista, kuidas ja miks nad teiste liikide „keelt“ õpivad.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada