Hiinas loodi ülitugev „superteemant“, mis on 40% kõvem kui looduslikud mineraalid

Hiina teadlased Jilini ja Sun Yat-seni ülikoolidest leidsid, et grafiidi kokkusurumine ja kuumutamine äärmuslikul rõhul tekitab puhta ja hästi kristalliseerunud heksagonaalse teemandi. Uuring, mis avaldati ajakirjas Nature Materials, näitab, et see sünteetiline teemant on kõrge kvaliteediga ning talub paremini kuumust kui tavalised nanoteemandid.

Kuigi varem on ka USA teadlased suutnud laboris heksagonaalseid teemante toota, kinnitab uus Hiina uuring, et need on oluliselt tugevamad kui tavapärased kuupmeetri struktuuriga teemandid. Selle ülitugeva „superteemandi“ praktiline kasutus seisneb peamiselt tööstuslikes rakendustes. Kuna see on tugevam kui looduslik teemant ja talub paremini kõrgeid temperatuure, saab seda kasutada lõiketööriistades ja puuriterades, mis peavad töötlema ülitugevaid materjale. Samuti võib see leida rakendust elektroonikas ja kõrgtehnoloogilistes seadmetes, kus on vaja vastupidavaid ja kuumakindlaid materjale. Tänu oma erakordsetele füüsikalistele omadustele võib see avada uusi võimalusi ka teaduslikes ja insener-tehnilistes uuringutes.