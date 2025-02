EKSPERIMENT | Kolme päevaga ümber Eesti: KIA EV3-ga talvistel teedel

See sõit näitas päris selgelt, kuidas elektriautode tehnoloogia on viimastel aastatel kiirelt arenenud. Suurenenud on nii akude mahtuvused kui ka laadimiskiirused. Aku suur mahtuvus tuli esile just sõidu viimasel päeval, mil ilma täiendavalt laadimata oli võimalik läbida 350 km, ja seda talvistes oludes. See on muljetavaldav tulemus ning sellele aitas kindlasti kaasa ka suhteliselt väike energiatarve (pea 18 kWh/100km), mis on omakorda tõestus edukast tehnoloogia arengust. Aastate jooksul on kasvanud elektriautode efektiivsus ja teisalt üha enam vähenenud autode õhutakistustegur, mis EV3 puhul on eeskujulik 0.26 Cd.