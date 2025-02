ARVAMUS | Ignitise esindaja: Elektrilevi hinnatõusudest veelgi suuremaks ohuks elektriautodele on mõned poliitikud

Üks kõige silmapaistvamaid arenguid elektriautode eelistamiseks toimus aasta alguses. Nimelt toetab KIK seadusemuudatuse tulemusel elektriautode ostmist kuni 4000 euroga. Märkimisväärsele summale lisatakse isegi kuni 1500 eurot, kui tarbija otsustab oma sisepõlemismootoriga auto lammutada. Eraisikud ja ettevõtted on tänaseks meedet kasutatud juba ligi seitsme miljoni euro eest. Kuna elektriautod on siiani „traditsioonilistest“ autodest karva võrra kallimad, on selle aasta seadusemuudatus oluline samm neid taskukohastada. Eriti ajal, mil sisepõlemismootori abil liiklejatele on reaalsuseks saanud automaks.