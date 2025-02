Garmin toob turule uue taktikalise nutikella tactix 8

Titaanist korpusega ja kriimustuskindla safiirklaasiga kell on saadaval 47mm ja 51mm suuruses ning see on loodud vastu pidama nii kuumusele, löökidele kui ka sukeldumisele kuni 40 meetri sügavusele. Tactix 8 nupud on lekkevabad ja anduritel on eraldi kaitse. Kell vastab USA sõjaväe standardile MIL-STD-810.