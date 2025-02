„Trump tahab minna ajalukku halvima ärimehena.“ Kas on tõsi, et Trump ja Putin teevad Ukrainas rahu enne 20. aprilli või 9. maid?

Teine võimalus, mida peetakse Kiievile kõige soodsamaks, on see, et USA ja Euroopa riigid annavad Ukrainale kindlad lubadused reageerida Venemaa uuele agressioonile, kuid mitte otsese sõjalise sekkumise läbi, vaid suurenenud relvastusabi kaudu. See võiks sillutada teed Ukraina tulevasele liitumisele Euroopa Liiduga.