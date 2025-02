Forte Husqvarna arenduskeskuses. Tehisintellekt võtab juba muruniitmisegi üle, selle treenimine käib isegi ruberoidkatustel

Sellised arendused lõid pahviks kogu maailma ja andsid ettevõtte edasisele arengule selge suuna. Kui jõuti arusaamisele, et põhjamaades pole päikest ikka piisavalt kaua, mõeldi välja laadimisjaamad ja õpetati niidukid neid üles leidma. Kuna niidukid kippusid aeg-ajalt omapäi aiast jalga laskma, mõeldi peagi välja piirdekaablid ja õpetati niidukid neilt tagasi põrkama.

Tõeline revolutsioon toimus just muruniidukite valdkonnas aga täna 30 aastat tagasi. Siis lõi Husqvarna muruniiduki, mis oli eriline kolme nähtuse poolest: esiteks töötas see päikeseenergia abil, teiseks (kuna energiat oli palju vähem võtta) asendati robustne lõiketera imeväikese žiletitera mõõtu lõiketeradega ning kolmandaks suutis see ise (inimese sekkumiseta) murulapil hakkama saada.

Jah, esialgu valmistas Husqvarna Rootsi sõjaväele musketeid, nagu näiteks need siin:

Selles linnakeses asutati 1689. aastal relvatööstus Husqvarna, mis jättis oma kirjapildi samaks, ja nüüd tegutsebki Huskvarna linnas Husqvarna ettevõte. Algas see kõik neis hoonetes siin:

See ei ole helesinine unistus, vaid reaalne arendustöö, mida Huskvarna-nimelises linnas asuva Husqvarna-nimelise ettevõtte ruumes nüüd ja praegu proovisõidukite peal iga päev tehakse.

See, kuhu nüüdseks on välja jõutud, on veel mitu sammu edasi. 2023. aastast on juba klientide kasutuses Nera-seeria mudelid, mis ei vaja orienteerumiseks enam isegi piirdekaablit – nüüd asendavad neid sümbioos satelliitsidest, Google Mapsist ja mobiilirakenduse abil niiduki protsessorisse talletatud piiretest.

Forte on üht sellist proovinud ja muu hulgas tuvastanud, et selle masinõppevõime ei lase tal sama viga iial korrata – kui on ootamatu takistus, siis jäetakse selle asukoht meelde ja ollakse järgmine kord lähenedes ettevaatlikum (loe siit).

Kohe-kohe tulevad Euroopas välja esimesed mudelid, millele annab u viiesentimeetrise täpsuse peale GPSi ka mobiilsideühendus.

Mis toimub aga ettevõtte arenduskeskustes? Saime teada, et ligi 300 inimese igapäevatöö on nii niidukitega seotud tarkvara kui ka riistvara arendamine.

Näeme kümneid ja sadu testniidukeid, millel kaaned maas, juhtmed väljas ja emaplaadid ehk ajud nähtaval. Osa istub riiulitel, teiste kallal urgitsetakse kruvikeerajatega tubades, kolmandad lasevad ringi ja teevad oma proovikilomeetreid täis tehismuruvaipadel. Kuna ruum on piiratud, märkame üllatuseks, et testpolügoonidena on kasutusele võetud isegi katused:

Enim arendajaid istub aga arvuti taga, kirjutab koodi, jälgib jooniseid ja jooksvaid jooni, arendab AutoMower Connecti äpi kasutajaliidest. Ja süüakse loomulikult ohtralt imehead õhukese põhjaga Itaalia pitsat ja juuakse kohvi, mille kangus ei ole mõeldud nõrkadele.

Nende arenduste sisust annab meile aimu Patrik Jägenstedt. 24 aastat Husqvarnas töötanud Jägenstedti praegune töö on juhtida Husqvarna innovatsiooniüksust Robotic & Product AI Lab.

„Loo väärtust, tehes asju teisiti,“ on tema loosung.

Muruniidukite arenduste kohta on tema peamine sõnum, et veel sel aastal hakkavad muruniidukid nägema oma ümber samuti nagu inimesed. „Üllatus-üllatus: järgmine suur samm on pertseptsioon!“