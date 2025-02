KUULA | Parim praktikant 2024: huvitu päriselt kohast, kuhu kandideerid, ole avatud ja siiras

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil „Parim praktikant 2024“ kõrghariduse kategoorias parimaks praktikandiks valitud Liis Rossner on seda meelt, et kandideerimist võiks võrrelda maratoni läbimisega, kus kiireid lahendusi ei pruugi sageli olla. Seetõttu on just praegu õige aeg hakata ettevõtetega ühendust võtma ning ikka tuleks hoida mitut rauda tules. „Kindlasti võiks eelnevalt uurida ettevõtte tegemisi ja enda CV-d saates välja tuua asjaolud, millega saad oma praktikaajal neile kasulik olla. Siiras huvi ja avatud suhtlemine annavad kandideerijale kindlasti plusspunkte,“ lisas Rossner.