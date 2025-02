Iraagist leiti 2500 aastat tagasi kasutuses olnud õllekruusid

Teadlased on juba ammu teadnud, et õlu mängis iidses Mesopotaamias olulist rolli, kuid neil on olnud raske selle joogi kohta konkreetseid tõendeid leida - kuni praeguseni.

Arheoloogid kasutasid uut kaevamistehnikat, mis võimaldas neil tuvastada õllejääkide jälgi 2500 aasta vanustel keraamilistel tassidel. Ajakirjas Journal of Archaeological Science avaldatud uuringus avalikustasid teadlased oma uut teedrajavat tehnikat ja seda, kuidas see neil esimese keemilise tuvastuse õlle kohta Mesopotaamias avastada aitas.

„See, mida Elsa näitas, on kääritamise keemiline allkiri anumates, mis sisaldab ka odrale omaseid keemilisi signaale,“ ütles uuringu kaasautor Claudia Glatz Smithsonianile. „Kui need kokku panna, on meie tõlgendus, et tegemist on odraõllega.“