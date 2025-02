Austraalia võtab vastu maailmas ainulaadse pettuste ennetamise raamistiku

„See (õigusakt) on oluline samm pettuste vastu võitlemisel - see loob üldised põhimõtted, mida kõik määratud sektorite liikmed peavad järgima. Me teame, et petturid kasutavad ära süsteemi nõrku lünki, nii et need põhimõtted on järjepideva lähenemisviisi võtmetähtsusega.“