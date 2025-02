Uuring: ChatGPT on poliitiliselt kallutatud

Väljaandes Journal of Economic Behavior and Organization avaldatud uuring näitab, et süsteem mitte ainult ei tooda rohkem vasakpoolseid tekste ja pilte, vaid keeldub sageli ka konservatiivseid vaatenurki tutvustavast sisust, mis tekitab muret selliste eelarvamuste võimaliku mõju pärast avalikule arutelule.

Uuringu ajendiks oli tehisintellekti kiiresti kasvav mõju ühiskonnas. Tehisintellekti algoritmid ei ole enam lihtsalt tööriistad; nad teevad üha enam otsuseid, mis mõjutavad inimeste elu ja kujundavad seda, kuidas me maailma mõistame. See kasvav roll tõstatab olulisi küsimusi selle kohta, kas need süsteemid on neutraalsed või kannavad nad varjatud eelarvamusi.

Uurijad olid eriti huvitatud ChatGPT uurimisest, sest see on laialt levinud ja suudab luua inimesele sarnaselt nii teksti kui ka pilte. Kuigi tehisintellekt pakub palju eeliseid, suureneb mure, et neid võimsaid vahendeid võidakse manipuleerida või kujundada loomupäraselt viisil, mis soodustab teatud seisukohti teiste suhtes.

ChatGPT poliitiliste kalduvuste uurimiseks kasutasid uurijad mitmetahulist lähenemisviisi. Esiteks kasutasid nad küsimustikke sisaldavat meetodit, mis sarnaneb sellega, kuidas sageli mõõdetakse avalikku arvamust. Nad kasutasid poliitilise tüpoloogia viktoriini, mille on välja töötanud Pew Research Center. See on tunnustatud ja erapooletu organisatsioon, mis on tuntud oma avaliku arvamuse uuringute poolest.

Oma uuringu teises osas uuris meeskond, kuidas ChatGPT poliitiliselt laetud teemadel teksti genereerib. Nende genereeritud tekstide poliitilise kallutatuse analüüsimiseks kasutasid nad keerukat keelemudelit nimega RoBERTa, mis on loodud lausete tähenduse mõistmiseks.

Lõpuks uurisid teadlased, kas ChatGPT poliitiline kallutatus laieneb ka piltide genereerimisele.