Reddit kavatseb tänavu platvormile lisada maksumüüri

Huffman on varemgi maksumüüri tutvustamisest rääkinud. Ta on öelnud, et see oleks rakenduses kategooria, kus on eksklusiivne sisu, mille eest siis kasutajad maksta saaks.

Sel nädalal toimunud videokonverentsil küsiti tegevjuhilt, kas ja millal selline uuendus tuleks, ning Huffman vastas, et neil on selline plaan töös. Ta täpsustas, et see tähendaks mitut maksumüüri taga olevat subreddit’it ehk kanalit.

Maksumüür lisataks aga vaid uutele subreddit’itele, mitte nendele, mis juba praegu olemas on. Augustis ütles Huffman, et isegi, kui osa platvormist tasuliseks saab, saab tasuta Reddit siiski kasvada ja areneda.

Kriitiline aspekt plaani juures on see, kuidas asjaosalisi kompenseerima hakatakse. Praegu on igal subreddit’il vabatahtlikud moderaatorid. Praegu on ebaselge, kas Reddit üritaks saada tasulistele lehtedele töötama vabatahtlikke, mis oleks ilmselt keeruline. Ühtlasi oleks oluline hoida tasuta ja tasulist sisu balansis, et mitte kasutajaid kaotada.

Redditis on varemgi tasulist sisu olnud, nagu r/Lounge, millele saavad ligi vaid Reddit Goldi eest maksvad kasutajad.

Platvorm peab aga välja mõtlema, kuidas tasulistele kanalitele postitavatele kasutajate panust hüvitada. Üheks aluseks võiks olla 2023. aasta septembris käivitatud Redditi toetajate programm, mis võimaldab kasutajatel teenida raha oma panuse eest Redditi kogukonda. See tähendab, et kasutajad teenivad platvormil aktiivse osalemise eest Redditi valuutat nimega Gold ning olles kogunud kokku vähemalt 1000 Goldi - mis vastab 10 dollarile -, saab selle päris rahana välja võtta.

Ühtlasi võidakse lisada funktsioon, kus kasutajad saavad kommentaarides toimuva arutelu käigus teistelt midagi osta. Seda saaks teha rakendusest lahkumata. Seda saab juba mõnes kanalis teha, nagu r/Watchexchange, kus kasutajad ostavad ja müüvad kellasid. „Kuid see võib olla veel kaugel,“ märkis juht.