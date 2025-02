REPLIIK | Rein Ruutsoo: Kremli-meelsetele toetuv Mihhail Kõlvart tahab ennast võõraste sulgedega ehtida

Keskerakonna järjekordses korruptsiooni kohtuasjas süüdi jäämine kahandab partei väljavaated kohalikel valimistel edukas olla kaduvväikseks. Nende Tallinnas võitmise lubadused, nagu hoopleb partei esimees Mihhail Kõlvart, on seatud täitma partei ümber kujunevat vaakumit. Kuid miljoni euro suurusest võlaaugust partei valimiskassas on hoopis olulisem mainekahju. Korruptsiooniskandaali keskmes oli küll teine Mihhail, Mihhail Korb, kuid tume pilv jääb saatma ka tollast linnapead. Eks Kõlvartiga on ikka nii, et kui pauk käib, on Mihhail puu otsas. Kord leiti ju tema kodust voodi alt kohver kurjategijate jõugule kuulunud relvadega, aga Kõlvart pääses puhtalt. Uurijad ei suutnud tõendada, et Kõlvart teadis, mis riistapuud „heauskse“ inimese voodi alla peidetud kohvris olid.