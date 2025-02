„Leedu suurvürstiriik oli Moskva peamine võistleja.“ Kuidas kasvas Leedu suurriigiks, mis kontrollis 10% Euroopa mandrist?

Küllap on lugeja kuulnud, et muistsed leedulased – erinevalt eestlaste-lätlaste esivanemaist – suutsid 13.–14. sajandil rasketes heitlustes ristirüütleile vastu hakata, veel sajand hiljem selle lakkamatu sõja endi kasukski pöörata. Vähemalt 1410. aasta Grünwaldi, leedu keeli Žalgirise lahingut teavad samuti vast kõik. See vastupanu õnnestus neil suuresti seetõttu, et erinevalt muinaseestlastest jõudsid nad ühineda, luua riigi. Tippajal ulatus Leedu suurvürstiriik Läänemerest Musta mereni, hõlmates ka enam-vähem kogu praeguse Valgevene ja Ukraina.

Meie ega lätlaste esivanemail riigi loomine korda ei läinud, võib-olla seepärast, et ristisõda jõudis meieni veidi varem – ent ehk on siin teisigi põhjuseid. Olgu siiski kohe lisatud, et riik riigiks, aga maade ja ühtsemate etniliste kooslustena (rahvad, hiljem rahvused) tekkisid nii Leedu, Eesti kui eriti selgelt just Läti (ses mõttes, et muidu poleks ehk tekkinudki, balti hõimud võinuks ka üheksainsaks, mitte kaheks rahvaks sulanduda) siiski kõik Balti ristisõja tulemusena – kas siis tänu vallutusele või hoopis sellele vastusaamisele.