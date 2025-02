Astronoomid võisid avastada kõige kiiremini liikuva planeedisüsteemi, mida eales on märgatud

Astronoomid on avastanud Linnuteel kiiresti liikuva väikese tähe, mille lähedal võib olla tundmatu planeet. Süsteem liigub üle 500 korra kiiremini kui kuul, mis muudaks selle kõige kiiremini liikuvaks teadaolevaks planeedisüsteemiks. Avastus põhineb 2011. aasta vaatlustel, mille käigus tuvastati mitu salapärast objekti. Hiljutises uuringus tuvastati, et üks neist objektidest on täht, mille mass on umbes viiendik Päikese massist ja mis asub meist 24 000 valgusaasta kaugusel. Selle liikumiskiiruseks hinnatakse vähemalt 1,9 miljonit km/h, mis tähendab, et süsteem võib liikuda kaks korda kiiremini kui Päikesesüsteem.

Vaatluste käigus ei tuvastatud kindlalt tähega kaasnevat eksoplaneeti, kuid teadlased eeldavad, et tegemist võib olla 30 korda Maast suurema planeediga, mis tiirleb ümber tähe sarnasel kaugusel kui Veenus ja Maa Päikesest. Kui see osutub tõeks, oleks see esimene kindlaks tehtud planeet, mis orbiidil nii kiiresti liikuvat tähte saadab.

On võimalik, et see süsteem liigub nii kiiresti, et võib lõpuks Linnuteelt lahkuda ja siseneda intergalaktilisse ruumi. Kuid teadlased pole veel täiesti kindlad avastatud objektide tegelikes mõõtmetes ega kiirustes. Alternatiivse teooria kohaselt võib olla tegemist suure eksoplaneedi ja selle kaaslaseks oleva eksokuuga, mis asuvad Maale palju lähemal. Lõpliku selguse toomiseks on vaja täiendavaid vaatlusi.

