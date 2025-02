Teadlased tegid olulise avastuse dinosauruste fossiilide uurimisel

Teadlased tegid olulise avastuse dinosauruste fossiilide säilimise osas, leides, et pehmed koed võivad säilida miljoneid aastaid, sõltumata looma vanusest või viisist, kuidas need on kivimites säilinud. Põhja-Carolina osariigi ülikoolis läbi viidud uuringus analüüsiti kuue dinosauruse luufragmente, sealhulgas nelja türannosaurust, ühte triceratopsi ja ühte dilofosaurust. Need fossiilid on säilinud 65–80 miljoni aasta vanustes settekivimites.