Kindral Serhi Najev andis skandaalses intervjuus väljaandele Ukrainska Pravda ülevaate Ukraina ettevalmistustest Venemaa 2022. aasta sissetungiks. Ta rõhutas, et kuigi Ukraina relvajõud olid 2021. aastast teadlikud sissetungi tõenäosusest ja planeerisid vastumeetmeid, ei olnud ühtegi ametlikku dokumenti, mis oleks täpselt 24. veebruari määranud Venemaa rünnaku kuupäevaks. Najev tõi esile, et sõjaväelased tegid kõik, mis oli nende võimuses, kuid Zelenskõi administratsiooni otsusteta ei saanud täies ulatuses Venemaa tagasitõrjumiseks valmistuda. Kindral kritiseeris Zelenskõi ja poliitilise juhtkonna tegevusetust, tuues esile, et sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni oleks pidanud varem välja kuulutama – see oleks andnud võimaluse viia Ukraina üksused õigeks ajaks rindele ja kindlustada kriitilisi kaitsepositsioone. Ta rõhutas, et õigete poliitiliste otsusteta jäid sõjaväe käed seotuks, mistõttu ei jõutud strateegilistesse piirkondadesse piisavalt vägesid ja kaitserajatisi paigutada. Näiteks oleks pidanud Tšonhari sillale ja teistesse tähtsatesse punktidesse paigutama rohkem miine, kuid juriidiliste aluste ja korraldusteta see ei toimunud.