„Enesekiituse taga võib olla mõistlik strateegia.“ Kas Trump kordab lääne juhtide 1938. aastal Münchenis tehtud vigu?

1936. aastal viis Saksamaa oma väed tagasi Reini demilitariseeritud tsooni (see oli esimese maailmasõja järgses Versailles’ rahulepingus määratud Saksamaa lääneosa ala, kus sakslastel keelati hoida sõjavägesid ja rajada kindlustusi, et takistada võimalikke uusi Saksamaa agressioone Prantsusmaa ja Belgia vastu – toim). Sellega rikkus Saksamaa Versailles’ lepingut, aga lääneriigid ei vastanud rikkumisele jõuliselt. 1938. aasta märtsis toimus nn anšluss – Austria liideti Saksamaaga. See samm suurendas Hitleri enesekindlust ja veendumust, et lääneriigid ei sekku tema laienemisplaanidesse. Järgmiseks sihtmärgiks kujunes Tšehhoslovakkia Sudeedimaa piirkond, kus elas palju etnilisi sakslasi ning mis oli oma võimsate piirikindlustuste ja arenenud sõjatööstuse tõttu olulise strateegilise tähtsusega. Hitler esitles seda kui saksa vähemuste enesemääramisõigust, kuid tegelikkuses oli tal suurem eesmärk: alistada kogu Tšehhoslovakkia ja tugevdada Saksamaa domineerimist Mandri-Euroopas.