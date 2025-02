FreeBuds Pro 4 – unusta kõrvaline müra, et vestelda ja kuulata muusikat nagu professionaal

Selge kõne ja täielik mürasummutus

Ent oluline on, et ka vastuvõetav kõne oleks müravaba ja selge kõlaga. Selle tarbeks on kõik FreeBudsi klapid tarkvara osas varustatud intelligentse mürasummutuse tehnoloogiaga (Intelligent Dynamic ANC), kuid Pro 4 mudeli puhul on Huawei astunud veel sammu edasi – lisaks tavalistele silikoonist kõrvaotsikutele leiab komplektist ka kolmekihilised mäluvahuga (Shape-Memory Foam) kõrvaotsikud. Need tulevad eelkõige abiks just keskmise ja kõrge sagedusega taustamüra likvideerimisel. Kombinatsioonis tarkvaralise dünaamilise mürasummutuse tehnoloogiaga loovad mäluvahuga otsikud tingimused, et klappide kandja saaks täielikult eralduda ümbritsevast, viibigu ta madalate või kõrgete sagedustega, koduselt vaikses või kärarikkas helikeskkonnas.