Ukraina ekspert: Trump tegi tõsise vea, Kremlis ollakse veendunud, et neil õnnestub teda reflekside abil juhtida

Euroopa poliitikud reageerisid kiiresti Donald Trumpi ja Vladimir Putini telefonikõnele ning Trumpi väidetele, et Ukraina kaotatud territooriumide tagasivõtmine on ebareaalne. Paljud Euroopa juhid rõhutasid, et ilma Ukraina ja Euroopa osaluseta ei ole rahuläbirääkimised võimalikud. Samuti peeti selliseid avaldusi juba enne läbirääkimisi ohtlikuks järeleandmiseks Venemaale.