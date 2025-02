Kärbsevastsed hakkasid oma tagumikele „kasvatama“ nägusid: milleks neil seda vaja on?

Teadlased avastasid Maroko mägedes uue kärbseliigi vastsed, kellel on tagakehal sipelgatermiitide pead meenutav muster. See ainulaadne maskeering võimaldab neil eksitada termiite ja elada segamatult nende kolooniates. Tavaliselt hävitavad termiidid kõik võõrad sissetungijad, kuid need vastsed on suutnud arendada keerukaid kohanemisstrateegiaid, et sulanduda termiitide pesadesse.

Kärbsevastsetel on tarvis elada termiitide kolooniates, kuna need pakuvad neile turvalist ja toitaineterikast keskkonda. Termiidipesad on kaitstud väliste ohtude eest, sealhulgas kiskjate ja äärmuslike ilmastikutingimuste eest. Maskeerides end termiitideks nii välimuse kui ka lõhna abil, suudavad vastsed sulanduda kolooniasse, vältida avastamist ja pääseda ligi toiduvarudele, mida termiidid koguvad ja hoiavad. Selline strateegia võimaldab neil ellu jääda ja kasvada täiskasvanuks ilma otsese ohuta.

Teadlased leidsid vastsed juhuslikult, kui otsisid Maroko Anti-Atlase mäestikus sipelgaid. Nende uuringud näitasid, et vastsed ei jäljenda mitte ainult termiitide välimust, vaid ka nende lõhna. Neil on muutunud hingamisavad, mis meenutavad termiitide silmi, ja spetsiaalsed tundlikud elundid, mis sarnanevad termiitide tundlatele. Samuti suudavad nad toota termiitide spetsiifilist lõhnaainet, mis võimaldab neil koloonias märkamatuks jääda.

Uurijad järeldasid, et vastsed kuuluvad kärbse perekonda Rhyncomya, kuid teised selle rühma liikmed pole sarnaseid ellujäämisstrateegiaid arendanud. Teadlased kahtlustavad, et tegemist on täiesti uue liigiga, kuid nad ei suutnud vastseid laboritingimustes täiskasvanuks kasvatada, mistõttu nende elutsükkel ja täpne eluviis jäävad endiselt saladuseks.

