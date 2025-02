„Pole aimugi, kellele seda vaja on!“ Ukrainas tahetakse sõja ajal kaheldava väärtusega armeereformi teha. Kuidas mõjutab see sõda?

Ukraina armees on alanud protsess, millest on räägitud juba aastaid: relvajõud loovad uusi suuri üksusi – armeekorpusi. Nende eesmärk on parandada brigaadide ja teiste üksuste koordineerimist nii kaitses kui ka pealetungi ajal. Kuigi paberil paistab kõik hea, on reformiga siiski seotud hulk küsitavusi.