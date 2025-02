Nõo reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja: ma ei ütleks, et vanasti oli taevas sinisem ja rohi rohelisem

Mis oli teie jaoks „Rakett69“ külaliskohtuniku rollis kõige huvitavam või üllatavam?

Oli huvitav näha saate salvestamise nn köögipoolt. Tore, et meiega oldi nii kannatlikud, kui laused vahel segamini läksid. Sain kinnitust, et seda saadet teevad väga entusiastlikud ja professionaalsed inimesed. Nagu ka see, et saates osalevad väga tublid ja leidlikud noored.

Kas saates esitatud ülesanded või lahendused meenutasid teile midagi teie enda õpilase- või õpetajaajast?

Otseselt mitte, kuna õpetaja ise tunniplaani ei koosta ning koolikella ei konstrueeri. Kuid üks oli huvitav loogikaülesanne ja teine eeldas tehnilist taipu. Etteütlust kuulates meenus küll aeg, kui ise koolipingis istusin. Küll aga meenutas saade õpetajana neid hetki, kui õpilased saavad millegi keerulisega hakkama ja siis siirast rõõmu tunnevad.

Kuidas hindate „Rakett69“ mõju noorte teadushuvi kasvatamisel ja üldisele reaalainete populaarsusele?

See on suurepärane saateformaat! Ja on hästi oluline, et nüüd on toimunud areng väljaspool saadet ehk Rakett69 toimub ka koolides (s.h. noorematele õpilastele).

Saade näitab, et õppeained ei ole ainult valemid ja keerulised arvutused, vaid võivad lahendada reaalelulisi probleeme. Võib öelda, et kui juba üks õpilane tänu sellele saatele seob ennast teadusega, reaalainetega, siis on miinimumprogramm täidetud.

Millise sõnumi sooviksite „Rakett69“ osalejatele ja vaatajatele edastada, kes võib-olla kaaluvad reaalainete õppimist?

Saate salvestamisel nähtu ning meie koolist osalenud õpilaste tagasiside kinnitab, et see on ühele noorele inimesele väga kasulik ja arendav kogemus. Soovitan kandideerida!

Reaalainetega tegelemine arendab loogilist ja ratsionaalset mõtlemist ning probleemide lahendamise oskust. Soovitan tegeleda! Reaalained aitavad maailma toimimisest paremini aru saada.

Milline oli teie enda koolitee? Kas teie reaalainete huvi tekkis varakult või kujunes see aja jooksul?