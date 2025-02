Teadlased usuvad, et Maa sisemine tuum on tõenäoliselt muutnud oma kuju

Viimase 20 aasta jooksul on Maa sisetuum tõenäoliselt muutnud oma kuju, väidavad teadlased. Uuringu juht, Lõuna-California Ülikooli seismoloog professor John Vidale, selgitab, et sisetuuma sfääriline kuju on mõnes kohas deformeerunud enam kui 100 meetri ulatuses. Sisemine tuum mängib olulist rolli Maa magnetvälja säilitamisel, mis kaitseb planeeti päikesekiirguse eest.

Sisetuum pöörleb sõltumatult vedelast välistuumast ja muust Maast. Selle liikumine on eluliselt tähtis, sest ilma selleta võiks Maa kaotada oma magnetvälja ja muutuda elutuks nagu on näiteks Marss. Teadlased leidsid, et tuuma kuju võib muutuda seal, kus tahke sisetuum puutub kokku ülikuumade vedelate metallidega välises tuumas.

Vidale ise hoiatab, et teaduslikud teadmised on pidevalt arengus ja praegu pole kindlaid vastuseid. Ta toonitab, et kuigi see avastus ei mõjuta igapäevaelu, on oluline mõista, mis toimub Maa sees. Uurijad spekuleerivad, et sisetuuma muutused võivad olla seotud Maa magnetvälja kõikumistega. Kuid teadlased pole veel täielikult kindlad, kuidas see protsess täpselt toimub, ning jätkavad uurimist, et paremini mõista Maa sisemuses aset leidvaid protsesse.