Ukraina relvajõudude 28. üksik mehhaniseeritud brigaad teatas laupäeval, et Toretski rindesektoris tulistati alla Vene Su-25 ründelennuk. Lennuki tõi alla brigaadi õhutõrjeüksus õlalt tulistatava Igla raketiga. Pärast lennuki allatulistamist üritas Vene päästehelikopter Mi-8 meeskonda evakueerida, kuid Ukraina FPV-droonide juhid segasid päästeoperatsiooni. FPV-droonid tabasid helikopterit maapinnal, sundides meeskonda kiirustades õhku tõusma ja nad unustasid evakuatsioonirühma maha. Need sõdurid põgenesid lõpuks metsa. Helikopter polnud väljaspool ohtu ka õhus, sest Ukraina droonid jälitasid seda ka pärast õhkutõusu. Helikopter oli sunnitud lahkuma ilma Su-25 meeskonnata ja jõudis vaevu tagasi oma baasi, kus see vajab tõenäoliselt nüüd põhjalikku remonti. Ukraina sõjaväe andmetel jäi kaheistmelise Su-25 meeskond maha ja pilootide saatust ei ole täpsustatud.

Brigaad märkis irooniliselt, et venelased rõhutavad, et ei jäta kunagi omasid maha, kuid seekord oli ilmselt tegu kellegagi, kes polnud „päris oma“. Kuigi Ukraina droonid on varemgi Vene koptereid rünnanud, on sellised juhtumid pigem erandlikud. Ühel Ukraina FPV-droonil õnnestus hävitada isegi Vene ründekopter Mi-28.