Teadlased on välja selgitanud, mis kellaajal ja millisel nädalapäeval on inimesed kõige õnnelikumad

Uuring, mille viisid läbi University College Londoni teadlased, analüüsis ligi 50 000 inimese vastuseid nende vaimse tervise ja õnnetunde kohta kahe aasta jooksul. Eesmärk oli välja selgitada, kas päeva eri aegadel esineb märgatavaid muutusi inimeste heaolus. Tulemused näitasid, et inimesed tunnevad end üldiselt paremini hommikul, samas kui kõige kehvem meeleolu esineb hilisõhtul, eriti südaöö paiku. See viitab sellele, et päeva jooksul võib heaolu järk-järgult halveneda. Samas tunnistavad teadlased, et see võib osaliselt olla seotud sellega, millal inimesed vastasid.