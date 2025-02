Raketlane Tambet Parm: poiss, kes tahtis olla neljas astronaut

End enim inspireerinud õpetajaks peabki Tambet oma kitarriõpetajat Tiit Korsarit , kelle käe all ta õppis pillimängu 8 aastat. „Mind lummab see, kuidas ta suudab iga osa kitarriõppest huvitavaks teha, ning kuidas ta oskab alati hea sõna ja sõbralike nõuannetega motiveerida ka kehvadel päevadel,“ meenutab raketlane. „Õpetaja seesugune suhtumine õpetamisesse andis mulle eluks kaasa suhtumise, millega lahendada ka keerulisemaid probleeme, sest oskan nüüd läheneda rahulikult ja end motiveerida. Mind on alati üllatanud, kuidas hea õpetaja suudab oma õpilastes süüdata huvi ja kire, et teemat õppida ja edasi uurida.“

Ka üheks enda suurimaks saavutuseks peab Tambet just selle valdkonnaga seotud tegu. „Taastasin ise 1972. aasta Jawa Mustang Spordi scrambler stiilis. See on minu jaoks oluline, sest sain midagi oma kätega ja fantaasiat kasutades teha,“ on ta uhke. „Möödunud suvel sain kätt proovida ka ürituse korraldamises, kui korraldasime koos klassivennaga punnvõrride kestvussõidu Pirita Velodroomil. Tookord õppisin, kui keeruline on suurüritust nullist korraldada ja seetõttu olen uhke, et sellega hakkama saime.“

Lääne-Virumaa Rakvere vallas asuvast Levala külast pärit Tambet on läbi ja lõhki maapoiss ning kasvanud üles erinevaid maatöid tehes. See on kaasa andnud ka mitmesuguseid kasulikke oskuseid, näiteks armastab ta garaažis võrri või mõnd muud masinat putitada või hoopis mõne hoone ehitamisel käed külge panna. „Et õnnelik olla, üritan võimalikult tihti tegeleda mõne asjaga, mis mind õnnelikuks teeb,“ tunnistab raketlane. „Mototehnika on saatnud mind maast madalast, kui minu koduõuel toimus esimene punnvõrride kestvussõit. Sealt sai alguse motopisik, mis on mind motiveerinud putitama võrre, ostma mootorrattaid ja avastama nendega Eestimaad.“

Tambeti arvates on hea haridus oluline, sest see on vundament, millele rajada oma edasine elu. „Tugevale vundamendile saab ehitada, kehvale mitte,“ toob ta paralleeli oma ehituskogemusest. Teda ennast on koolis on alati köitnud matemaatika, füüsika ja keemia – klassikaline reaalainete trio. „Need õppeained huvitavad mind, sest on täis küsimusi, mida saab loogika ja nuputamisega lahendada, ja just see mulle rõõmu pakubki.“

Kuidas aga Tambeti arvates noortes huvi reaalainete vastu tekitada saaks? „Mu 10-aastane õde võtab osa HK Unicorn Squadi tegemistest ja näen, kuidas teda köidab füüsika, sest ta tahab teada, mis on katsete taga peidus. Leian, et see säde tuleb õpilastes süüdata juba algklassides, sest siis on nad ka hiljem huvitatud õppima.“

Ühe olulise tarkuse eluks on ta aga kaasa saanud isalt. „Ta ütles mulle enne ühte olümpiaadi, et „kui mitte midagi ei oska, siis hakka kusagilt nurgast vaikselt nagu tekinurka kergitama ja küll siis lahendusele lähemale jõuad“. Sellel olümpiaadil läks mul seda tarkust väga vaja ning tänu sellele saingi ülesande lahendatud,“ on tal siiani tähtsad õpetussõnad meeles. „Hiljem olen seda tõde tihti rakendanud ning üpris sageli on see võti mõne keeruka ülesande lahendamiseks.“

Lapsena oli Tambet aga veendunud, et temast saab astronaut. „Mu ema on meenutanud, et viieselt olin temalt küsinud, et kui mitu astronauti läheb raketis kosmosesse. Ema vastas, et neli, ja mina olin kohe öelnud, et mina tahaksin olla see neljas, sest siis ei pea nii palju õppima,“ muigab ta praegu. Praegu Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi lõpuklassis õppiv poiss plaanib oma õpinguid jätkata ülikoolis füüsika erialal. „Unelmate osas hoian endiselt valitud kurssi. Tulevikus tahaksin ka midagi ägedat leiutada, sest see on miski, mis mind köidab.“

Üks samm lähemale tulevikuplaanidele oli ka osalemine „Rakett69“ saates. „Saatesse kandideerimisel sai katalüsaatoriks klassivenna onu, kes pakkus talle saatesse kandideerimiseks 100 eurot. Klassivend küll saatesse ei pääsenud, aga tema motivatsioon sütitas mindki katsetama ning nüüd olen ägeda kogemuse võrra rikkam. Lisaks sellele võtsime katsetele kaasa ka mu teise klassivenna Lukase, kes siniste tiimis kaasa lööb,“ räägib Tambet. „Saade on imeline võimalus panna proovile enda loogika ja leidlikkus ning just seda mulle teha meeldibki.“

Raketlane leiab, et võistlusel osalemine on andnud talle hoogu ja indu tegeleda asjadega, mida ta teha armastab. „Ma tahan ette võtta uusi projekte ja seiklusi sõpradega, kelle saatest sain. Lisaks on saade andnud mulle kindlust, et suund kuhu liigun, on seiklusrikas ja põnev.“

„Rakett69“ saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja produktsioonifirma Vesilind koostöös. Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu kaasrahastusel. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esmakordselt 2011. aastal. Kõik senised hooajad ja saated on leitavad Jupiteris https://jupiter.err.ee/1038463/rakett-69.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada